Гаревую дорожку обновят на стадионе в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске

На стадионе физкультурно-спортивного центра «Гигант» в Воскресенске устаревшую гаревую дорожку, которая прослужила свыше 60 лет, заменят на более современную. Работы уже начались, их проведут в два этапа.

По словам руководителя физкультурно-спортивного центра «Гигант» Сергея Верещагина, в этом году дорожку выровняют песком и щебнем, а также заасфальтируют. А в следующем году специалисты уложат современное финишное покрытие, так как для этих работ необходима подходящая температура.

Обновят гаревую дорожку благодаря помощи администрации городского округа Воскресенск.

Отметим, что в центре «Гигант» уже давно функционирует секция легкой атлетики, куда принимают детей с восьми лет. Возглавляет ее опытный специалист Юрий Савельев, тренерский стаж которого начался еще с 1978 года. За это время он подготовил множество воспитанников. Ребята неоднократно становились чемпионами и призерами России. Новая дорожка поможет воспитать новых победителей.