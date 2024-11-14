Гаражный комплекс на 1150 мест построят в Красногорске

Паркинг и торговый центр появятся в жилом комплексе «Серебрица» в Красногорске. Для жителей создадут 1150 машино-мест.

Гаражно-торговый комплекс будет восьмиэтажным. Строительная готовность объекта уже достигла 20%.

Сейчас специалисты создают инженерные системы, готовят основание под силовую плиту первого этажа. Здесь появится торговый центр. На остальной площади расположится паркинг.

Завершить работы планируют во втором квартале 2026 года. Сам жилой комплекс находится недалеко от МЦД «Опалиха».

Здесь есть детский сад на 250 мест и школа на 825 мест. Появление нового гаражного комплекса создаст комфорт для жителей.

Застройщик планирует, что рядом с комплексом в будущем построят новые магазины, кафе и другие предприятия сферы услуг.

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