Гаражная амнистия в Московской области: оформлено более 1500 объектов в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года в Московской области по программе «гаражной амнистии» было зарегистрировано 1516 объектов недвижимости. Эта программа, запущенная осенью 2021 года, позволяет гражданам упрощенно оформить права на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

По данным Министерства имущественных отношений Московской области, с начала 2026 года по «гаражной амнистии» оформлено 269 гаражей и 1247 земельных участков общей площадью 32,9 тыс. кв. метров.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил: «Программа "гаражной амнистии" позволила тысячам жителей Подмосковья стать полноправными собственниками своего имущества».

Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», необходимо соблюдение нескольких условий: гараж должен быть построен до конца 2004 года, земельный участок под гаражом должен быть предоставлен гаражно-строительному кооперативу или лично гражданину, и нужно предоставить подтверждающие документы.

Если информация о земельном участке отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, потребуется обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы расположения участка на кадастровом плане территории.

Не подпадают под амнистию самовольные постройки, гаражи на садовых участках, разборные металлические конструкции и подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных центрах.

Для оформления гаража и земельного участка по «гаражной амнистии» необходимо зайти на Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области и выбрать услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (https://uslugi.mosreg.ru/).

Срок действия «гаражной амнистии» истекает 1 сентября 2026 года, однако уже обсуждается возможность ее продления. В феврале этого года в Государственную Думу был внесен законопроект о продлении срока действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года.