Гараж Инженерного корпуса усадьбы Горки закрывается на реконструкцию

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что гараж Инженерного корпуса усадьбы Горки будет закрыт на масштабную реконструкцию до конца июля. Увидеть уникальный автомобиль Rolls-Royce «Silver ghost» на полугусеничном ходу можно будет до 26 июля. После этого экспонат временно уберут на хранение.

По словам директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда, гараж был построен более ста лет назад и ни разу не закрывался на полномасштабную реконструкцию. В ходе работ будет обновлена экспозиция на площади 80 квадратных метров.

После завершения всех работ в Мемориальном гараже появится современная экспозиция. Автомобиль Rolls-Royce установят на передвижной платформе под лучшим для обзора углом. Также будет решена проблема освещения и сигнализации. Для демонстрации исторических автомобилей, салона и двигателя будет использован мультимедийный киоск.

Уникальный автомобиль Rolls-Royce «Silver ghost», переоборудованный в автосани, был приобретен для главы государства В. И. Ленина в Англии в 1922 году. Этой машиной он пользовался в последние годы своей жизни. В 2022 году Экспертный совет Политехнического музея присвоил автомобилю статус «Памятник науки и техники России».