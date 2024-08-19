Гандбольный клуб «Звезда» откроет новый сезон Суперлиги матчем в Рузе 7 сентября

Гандбольный клуб «Звезда» из Звенигорода начнет новый сезон российской Суперлиги 7 сентября игрой против ГК «Ростов-Дон» во Дворце водных видов спорта в Рузе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во втором и третьем турах «Звезда» проведет выездные матчи: 12 сентября в Новороссийске против «Черноморочки» и 18 сентября в Ижевске против ГК «Университет».

Всего в новом сезоне Суперлиги участвуют 11 женских клубов. Регулярный чемпионат пройдет в два круга, после чего команды разделятся на группы «А» (топ-6) и «Б» (7-11 места) с сохранением очков. Две лучшие команды группы «Б» также выйдут в плей-офф.

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