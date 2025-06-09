Гандбольный клуб «Чеховские медведи» из Подмосковья завоевал серебро в финале четырех SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Финальная игра прошла в Чехове. «Чеховские медведи» боролись за победу с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, но уступили с минимальным счетом — 34:35. По итогу встречи лучшим игроком финала в составе подмосковной команды стал Дмитрий Кандыбин.

​«Игра, конечно, для публики была очень интересная, все довольны, болельщики довольны. Жаль, что не выиграли, но игра была очень хорошая. Я считаю, что такие матчи делают гандбол ещё более интересным и популярным. Такие игры будут с удовольствием смотреть на экранах телевизоров во всех городах России», — прокомментировал игру «Чеховских медведей» главный тренер Владимир Максимов.

В сезоне 2024/2025 «Чеховские медведи» сыграли 12 матчей: восемь побед, одна ничья и три поражения — все от «Зенита». Важным событием стало и то, что перед началом турнира десятикратный чемпион России и многократный победитель международных турниров Тимур Дибиров заявил о завершении карьеры.