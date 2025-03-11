Гандбольный клуб из Чехова сыграет с ЦСКА в «Олимпийском» 6 июня

Финал четырех SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» пройдет в Чехове с 6 по 8 июня в дворце спорта «Олимпийский». За победу в турнире будет бороться гандбольный клуб из Подмосковья «Чеховские медведи». В первый день команда сыграет с ЦСКА.
6 июня пройдут игры за выход в финал. Команда из Подмосковья «Чеховские медведи» встретится с московским ЦСКА, а санкт-петербургский «Зенит» сразится с клубом-чемпионом «Мешков Брест». 8 июня состоится финал турнира и матч за «бронзу».
В министерстве физической культуры и спорта региона напоминают, в прошлом году подмосковная команда завоевала бронзовые медали SEHA — Gazprom League. За третье место «Чеховские медведи» боролись с греческим клубом «АЕК». Кроме того, чеховцы завоевали серебряные награды в рамках восточного дивизиона SEHA — Gazprom League. В финале — уступили команде «Мешков Брест».
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