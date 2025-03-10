Гандбольный клуб из Чехова сыграет с питерским «Зенитом» в апреле

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграет матч с питерским «Зенитом» в «Финале четырех» Кубка России. Состязания пройдут 4 и 5 апреля в Санкт-Петербурге.

В четвертьфинале Кубка России чеховские гандболисты обыграли ставропольский клуб «ВиктОр», забрав участие в «Финале четырех», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Жеребьевка определила пары на ближайшие матчи. Клуб «Чеховские медведи» встретится в схватке с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а СКИФ из Краснодара сыграет с ЦСКА из Москвы.

Клуб «Чеховские медведи» становился обладателем Кубка России 15 раз, чаще всех участвовал в «Финале четырех».

Соревнования пройдут в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».