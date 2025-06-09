В заключительном матче сезона спортсмены «Чеховских медведей» сразились с питерским «Зенитом». В борьбе за первое место гости оказались сильнее, обойдя команду хозяев всего лишь на одно очко.

Финальная игра выдалась напряженной, до последнего победитель был неизвестен. В начале матча преимущество было за хозяевами площадки, однако потом в лидеры выбился «Зенит».

«Игра, конечно, для публики была очень интересная, все довольны, болельщики довольны. Жаль, что не выиграли, но игра была очень хорошая», — прокомментировал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

Итог матча — 35:34 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Следующая игра «Чеховских медведей» состоится только в августе. Во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова пройдет Кубок губернатора Московской области. В прошлом году спортсмены из Чехова одержали победу на этом турнире.