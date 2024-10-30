Гандбольный клуб из Чехова провел традиционный семейный фестиваль

В рамках мероприятия прошли мастер-классы, веселые игры, конкурсы, фотозоны и розыгрыш.

«Каждый октябрь каждую субботу с двенадцати до трех мы проводим бесплатные мероприятия, настольные игры, фанмакияж. В этом году мы решили убольшить масштаб, у нас забронировано очень много помещений. Проводится очень много различных активностей для зрителей. Таких как видео на спинере. Приезжают артисты с разных коллективов, все это в очень таком ускоренном темпе, когда много-много-много всего», — пояснила менеджер отдела развития гандбольной команды «Чеховские медведи» Анастасия Усанова.