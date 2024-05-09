Гандбольный клуб «Чеховские медведи» вышел в финал Суперлиги | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 18:17 Гандбольный клуб «Чеховские медведи» вышел в финал Суперлиги ГК «Чеховские медведи»

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Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» завершил последний этап полуфинальных игр Суперлиги. Теперь спортсменам предстоит сразиться за чемпионский титул.

В борьбе за выход в финал команда из Чехова провела два матча против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Первая игра на чужом поле завершилась в пользу подмосковной команды, в то время как ответный матч на домашней арене «Медведей» завершился победой соперника.

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Тем не менее, после встреч команда из Московской области сумела выйти в финал Суперлиги. Самым результативным игроком в составе «Чеховских медведей» стал Александр Котов, который смог поразить ворота соперника восемь раз.

«В конце играли больше на удержание. Знали, что есть запас, и это с нами сыграло злую шутку. Но главную задачу мы выполнили — вышли в финал», — подчеркнул после матча капитан «медведей» Кирилл Котов.

В финале подмосковная команда сразится за чемпионский титул с московским ЦСКА.

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