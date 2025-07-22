Гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграет с командами Бахрейна и Эмиратов

Международный турнир будет организован при поддержке Лиги SEHA-Gazprom. Игры Дружбы «Дивизиона Восток» по гандболу пройдут в Москве в начале августа.

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Чеховские медведи», 2 и 3 августа пройдут матчи между командами из России, Республики Беларусь, Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Бахрейн. Международный чемпионат пройдет на Волейбольной арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной. Расписание встреч доступно на официальном сайте организаторов.

На гандбольную площадку «Чеховские медведи» выйдут против коллектива из Королевства Бахрейн «Аль-Мухаррак» и «Эмирейтс Спортс» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что сезоне 2024/25 «Чеховские медведи» заняли второе место в турнире SEHA-Gazprom League, уступив в финале «Зениту» из Санкт-Петербурга.

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