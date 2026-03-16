Гандбольный клуб «Чеховские медведи» стал серебряным призером Кубка России

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» из Подмосковья занял второе место на Кубке России им. А. Б. Кожухова. В финале команда встречалась с московским ЦСКА на своей домашней площадке, однако уступила соперникам.

Краснодарский СКИФ в матче за третье место одержал победу над питерским «Зенитом».

Главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов прокомментировал исход встречи: «Не могу сказать, что матч получился для нас успешным. Допустили большое количество ошибок, которые и не позволили одержать победу».

Самым результативным игроком «Чеховских медведей» в финале стал Антон Аксюков, забивший пять мячей в ворота соперников. Лучшим игроком «Финала четырех» в составе подмосковной команды признан Дмитрий Павленко.

Финал Кубка России по гандболу им. А. Б. Кожухова прошел 15 марта во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове (Московская область) в рамках государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).