Гандболисты из Звенигорода заняли второе место на чемпионате России

Гандбольная команда «Звезда»-УОР из Звенигорода стала серебряным призером чемпионата России среди женских команд Высшей лиги. Это достижение — результат упорной работы команды под руководством Гульфии Сайфулиной.

В финальной серии «Звезда»-УОР встретилась с командой «Ростов-Дон-2», чемпионом двух предыдущих сезонов. Первый финальный матч, прошедший в Рузе, завершился ничьей — 24:24. Во втором матче, который состоялся 17 мая в Ростове-на-Дону, «Ростов-Дон-2» одержал победу со счетом 29:27.

Лучшим бомбардиром финального матча стала Анастасия Корнейчук из «Звезды»-УОР, забросившая восемь мячей. По шесть точных бросков на счету Анастасии Медковой и Анастасии Пингачевой.

Чемпионат России среди женских команд Высшей лиги — второй по значимости дивизион в структуре российского женского гандбола. «Звезда»-УОР впервые с сезона 2020/21 завоевала медали Высшей лиги. Команда прошла сложный путь к пьедесталу: в четвертьфинале обыграла соперниц из «Ставрополья», а в полуфинале — волгоградское «Динамо-Синара-3».

