Гандболисты из Наро-Фоминска стали призерами турнира в Перми

Юношеская сборная «Московская область-1» заняла третье место на всероссийских соревнованиях по гандболу среди спортсменов до 16 лет. Турнир завершился 22 мая в Перми, а игрок Денис Мушкарня вошел в символическую сборную как лучший левый крайний.

В составе подмосковной команды выступили воспитанники Центральной спортивной школы № 1: Алексей Лантух, Денис Мушкарня, Степан Никитин, Александр Носов, Захар Танюшкин и Вадим Требунцов. Александр Носов представлял команду в статусе капитана. По итогам группового этапа сборная уверенно заняла первое место и получила путевку в решающую стадию турнира.

Подмосковные гандболисты одержали победы над командами Санкт-Петербурга, Самарской области, Ярославля, Нижегородской области и «Тушино». Самым результативным для команды стал матч против сборной Санкт-Петербурга, который завершился со счетом 37:25. Встреча с Ярославлем также прошла успешно — 30:25.

В полуфинале спортсмены встретились с хозяевами площадки — сборной Пермского края. Игра получилась напряженной, однако подмосковная команда уступила сопернику со счетом 16:19. В заключительный день турнира гандболисты провели матч за третье место и смогли обыграть Ярославль — 27:25.

«Ребята проявили характер и показали высокий уровень подготовки. Для команды это важный результат на всероссийском уровне», — отметили представители тренерского штаба.

Ранее спортсмены этого возраста уже дважды выигрывали всероссийские соревнования. В 2024 году команда победила в Уфе, а в 2025 году стала сильнейшей в Протвино. Новый успех в Перми позволил подмосковным гандболистам войти в число сильнейших коллективов страны.