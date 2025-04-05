Гандболисты из Егорьевска стали призерами первенства России

Команда спортивной школы «Лидер» из Егорьевска выступила на первенстве России по гандболу среди юношей до 17 лет, представляя Московскую область. В соревнованиях, прошедших в напряженной атмосфере, егорьевские спортсмены сразились с командами из Астраханской и Волгоградской областей, а также Республик Башкортостана, Татарстана и Самарской области.

По итогам группового этапа команда СШ «Лидер» заняла второе место в своей группе, одержав три волевые победы над сборными Самарской и Волгоградской областей, а также Республикой Татарстан. Один матч завершился вничью с хозяевами турнира, а единственное поражение было нанесено сборной Астраханской области.

Выступление подмосковных гандболистов позволило им пробиться в полуфинал, где они встретились с командой Краснодарского края, занявшей первое место в группе «Б». В финале егорьевская команда вновь столкнулась с соперниками из Астраханской области. В упорной борьбе подмосковные спортсмены завоевали серебряные медали первенства.

Андрей Коротков был отмечен как лучший игрок команды, а Матвей Назаров стал главным бомбардиром, забросив 51 мяч за семь матчей.

На фоне успехов в гандболе стоит отметить и достижения подмосковных теннисисток. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали главный приз турнира WTA-1000 в Майами, обыграв испанку Кристину Букшу и японку Мию Като, что подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов из Московской области.