Гандболисты из Чехова выступят в полуфинале чемпионата России | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 12:14 Гандболисты из Чехова выступят в полуфинале чемпионата России ГК «Чеховские медведи»

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Команда «Чеховские медведи» сыграет с «Зенитом» в полуфинале чемпионата России по гандболу. Подмосковные спортсмены на домашней арене в рамках четвертьфинала одержали победу над челябинским «Динамо-Сунгуль» со счетом 34:27.

​«Считаю, что главный матч был на выезде в Снежинске. Там мы достаточно уверенно победили, и поэтому соперники приехали к нам в гости не в том настроении и готовности, чтобы нас одолеть», — прокомментировал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

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Капитан команды Кирилл Котов стал самым результативным игроком по итогу четвертьфинала. Он отправил пять мячей в ворота соперника.

​Игры полуфинала против «Зенита» пройдут в начале мая. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге, а следующий — в Чехове.

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