Гандболисты из Чехова выступили на международном турнире в Китае

Сборная России по гандболу одержала победу в первом матче международного турнира в китайском Ганьчжоу. В составе национальной команды выступают три игрока клуба «Чеховские медведи».

Международный товарищеский турнир проходит с участием сборных России, Китая, Беларуси и Гонконга. В заявку российской команды вошли 16 спортсменов, среди которых представители подмосковного клуба «Чеховские медведи» — Виктор Фурцев, Антон Аксюков и Иван Шельменко.

Первая игра состоялась 12 мая. Соперником российской команды стала сборная «Китай U-20». Встреча завершилась уверенной победой со счетом 44:26. К перерыву российские гандболисты также вели в счете — 20:14.

Игроки из Чехова внесли заметный вклад в результат команды. Антон Аксюков отправил в ворота соперника четыре мяча. Еще по два гола забили Виктор Фурцев и Иван Шельменко.

«Команда провела хороший матч и уверенно реализовала свои моменты. Впереди нас ждут еще несколько серьезных игр», — отметили в тренерском штабе сборной России.

Следующую встречу российская команда проведет 14 мая против сборной Гонконга. Игра начнется в 19:30 по местному времени. Затем 15 мая сборная России встретится с Беларусью, а 16 мая сыграет против команды Китая. Трансляции всех матчей доступны онлайн.