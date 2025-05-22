Гандболисты из Чехова выиграли бронзовую медаль на чемпионате России

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» стали обладателями бронзовой медали Суперлиги чемпионата России. Спортсмены обыграли ставропольскую команду «Виктор» со счетом 27:22.
В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что команда из Чехова второй раз за историю своего существования заняла третье место на чемпионате России по гандболу.
«На протяжении всего сезона чемпионата России ставропольцы лишь один раз проиграли на домашней площадке. А у нас была лишь одна установка — выиграть. И нам это удалось», — поделился эмоциями разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов, которого признали лучшим игроком матча.
Гандболисты из Московской 6 июня в полуфинале встретятся со столичным клубом ЦСКА.
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Отряд поисковиков из Химок принял участие в экспедиции «Вахта Памяти»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте