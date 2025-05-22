Гандболисты из Чехова выиграли бронзовую медаль на чемпионате России

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что команда из Чехова второй раз за историю своего существования заняла третье место на чемпионате России по гандболу.

«На протяжении всего сезона чемпионата России ставропольцы лишь один раз проиграли на домашней площадке. А у нас была лишь одна установка — выиграть. И нам это удалось», — поделился эмоциями разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов, которого признали лучшим игроком матча.

Гандболисты из Московской 6 июня в полуфинале встретятся со столичным клубом ЦСКА.