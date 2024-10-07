Гандболисты из Чехова уступили «Зениту» из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге прошел матч седьмого тура OLIMPBET Суперлиги, где гандбольный клуб «Чеховские медведи» встретился с «Зенитом». Игра выдалась напряженной, и подмосковные гандболисты уступили хозяевам всего один мяч — 27:28.

С первых минут на площадке развернулась ожесточенная борьба. Гости из Чехова первыми открыли счет, однако хозяева быстро перехватили инициативу и до 18-й минуты уверенно лидировали, оставляя соперникам лишь редкие возможности для сравнения. Тем не менее, в концовке первого тайма чеховцам удалось выровнять игру и уйти на перерыв с результатом 12:14.

Во второй половине встречи «бело-голубые» сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Подмосковные гандболисты смогли восстановить равновесие за три минуты до конца матча, но, несмотря на все усилия, не смогли одолеть соперников.

Лучшим игроком матча в составе «Чеховских медведей» стал Александр Котов, забивший шесть мячей в ворота «Зенита».

Президент и главный тренер клуба, олимпийский чемпион Владимир Максимов отметил, что в концовке коменда допустила слишком много промахов.

В следующий раз «Чеховские медведи» выйдут на площадку 8 октября в Буденновске, где в рамках SEHA — Gazprom League «Дивизиона Восток» сразятся со ставропольским «Виктором».

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