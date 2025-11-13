Гандболисты из Чехова уступили команде «Мешков Брест» в Белоруссии

Матч был напряженный и яркий. Первый тайм прошел на равных, но к перерыву подмосковные гандболисты получили небольшое преимущество в два мяча. В последнем 15-минутном отрезке гости стали ошибаться, хозяева воспользовались ситуацией и вырвались вперед. Итоговый счет: 29:26. Самым результативным у «Чеховских медведей» стал разыгрывающий Денис Афонин, забросивший в ворота белорусской команды 9 мячей.

«Это было настоящее шоу для зрителей, уверен, им понравилось. В первом тайме мы взяли инициативу в свои руки, но во втором ее быстро отдали. Было несколько переломных моментов, но победителями из них мы не вышли, за счет этого и проиграли» — подчеркнул после встречи лучший игрок матча Антон Аксюков.

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут также на выезде. Так, 15 ноября спортсмены из Чехова сыграют против астраханского «Динамо» в рамках «OLIMPBET Суперлиги».