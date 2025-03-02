Гандболисты из Чехова сыграют с представителями Перми 3 марта

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» 3 марта сыграет первый матч четвертьфинала SEHA — Gazprom League против представителей «Пермских медведей». Игра пройдет в Перми и начнется в 17:00 по московскому времени. Ответный матч состоится 8 марта в Чехове в 16:00.

В последнем матче группового этапа «Чеховские медведи» на выезде обыграли «Мешков Брест» со счетом 28:25. Лучшим игроком тура признали левого полусреднего Евгения Дземина. По итогам группового этапа подмосковная команда заняла второе место в группе А, уступив «Зениту» из Санкт-Петербурга всего два очка. В символическую сборную турнира вошли два игрока «Чеховских медведей» — вратарь Дмитрий Павленко и линейный Александр Ермаков.

​«Команда находится в рабочем состоянии, в хорошем игровом тонусе, поэтому будем биться только за победу. Команда из Перми быстрая и играет в силовой гандбол, играть у них дома всегда тяжело. Думаю, что победит тот, кто сделает меньше ошибок, кто сыграет более дисциплинированно, потому что команда Перми — это очень серьезный соперник, который не простит расхлябанности», — прокомментировал капитан «Чеховских медведей» Кирилл Котов.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что в четвертьфинале турнира также встретятся «ВиктОр» и ЦСКА, «Мешков Брест» и «СКА-Минск», а также «Машека» и «Зенит».