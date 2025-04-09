Гандболисты из Чехова стали призерами всероссийских соревнований

Воспитанницы чеховского физкультурно-спортивного клуба «Чайка» стали бронзовыми призерами чемпионата России по гандболу среди спортсменов с нарушением слуха. В турнире приняли участие сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Волгоградской областей, а также из Ставропольского края.

В сборную Московской области вошли девять воспитанниц чеховского физкультурно-спортивного клуба «Чайка». Всего было сыграно восемь игр. В основной и заключительной встрече за третье место подмосковная команда сыграла с соперниками из Краснодарского края, где в тяжелой борьбе одержала победу со счетом 21:19.

В нелегкой битве сборная Московской области завоевала третье место и стала бронзовыми призерами чемпионата.

Клуб «Чайка» — это физкультурно-оздоровительный центр для людей с ограниченными возможностями, где им оказывают помощь в развитии и дают шанс принимать участие в соревнованиях.