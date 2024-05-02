Гандболисты из Чехова победили в первом матче полуфинала Суперлиги | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 11:32 Гандболисты из Чехова победили в первом матче полуфинала Суперлиги ГК "Зенит"

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Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» победил в первом матче полуфинала Суперлиги. Теперь спортсменам предстоит сыграть против соперников из Санкт-Петербурга 8 мая в Чехове.

Представители Московской области обыграли клуб «Зенит» со счетом 29:24. Лучшим игроком и бомбардиром матча в составе «Чеховских медведей» признали Александра Ермакова — спортсмен забросил восемь мячей в ворота соперника.

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Напомним, турнир проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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