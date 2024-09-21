Гандболисты из Чехова победили в матче в Уфе
Команда «Чеховские медведи» обыграла команду «Акбузат» из Уфы в выездном матче. Игра была напряженной, но гандболисты из Чехова обошли соперника на пять очков.
Для «Чеховских медведей» прошел второй выездной матч сезона. На поле соперника они сыграли со счетом 35:30 (13:21).
В первом тайме подопечные Владимира Максимова показали превосходство. После уфимцы показали характер и выровняли счет.
Самым результативным игроком матча назвали Евгения Дземина. Он забросил в ворота соперника шесть мячей.
Далее команда из Чехова сыграет с «ГК Воронеж». Матч пройдет 22 сентября во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова».
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Гандболисты из Чехова победили в матче в Уфе
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