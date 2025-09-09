Гандболисты из Чехова одержали вторую победу на чемпионате России

Сезон OLIMPBET Суперлиги чемпионата России стартовал 28 августа. Первый домашний матч для «Чеховских медведей» прошел во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова 6 сентября.

В рамках OLIMPBET Суперлиги чемпионата России «Чеховские медведи» принимали в гостях «Каустик». Уже к концу первой половины матча легко можно было выявить победителя. Игра завершилась со счетом 38:23 в пользу хозяев арены.

«Хороший результат. Но я уверен, что „Каустик“ в дальнейшем будет показывать более лучшую игру. Наших болельщиков хочу поздравить с началом сезона, вместе будем пытаться вернуть золото в Чехов», — подчеркнул разыгрывающий «Чеховских медведей» Денис Афонин.

Самыми результативными игроками «Чеховских медведей» стали Иван Шельменко и Дмитрий Корнев. Они отправили по шесть мечей в ворота соперника.

Следующий матч состоится в Ставрополе 12 сентября. Гандбольный клуб «Чеховские медведи» в рамках OLIMPBET Суперлиги чемпионата России встретятся с «Виктором».