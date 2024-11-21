Гандболисты из Чехова победили в гостевом матче с Воронежем

Во Дворце спорта имени Меркулова в Воронеже прошла игра Суперлиги. На площадке встретились «Чеховские медведи» и местная команда «Воронеж».

С самого начала матча гости из Чехова захватили инициативу, открыли счет и начали уверенно увеличивать отрыв. Хозяева площадки не уступали и до последней минуты боролись за каждое очко. Однако игра завершилась со счетом 36:46 в пользу «Чеховских медведей».

Самыми результативными игроками оказались Александр Ермаков и Виктор Фурцев, которые забили по 7 голов.

«Мы довольны игрой. Получилось практически все, за исключением пары моментов в защите. Это была динамичная встреча, поэтому высокая результативность закономерна», — поделился своими впечатлениями Александр Ермаков.

Следующая игра у «Чеховских медведей» пройдет двадцать третьего ноября в Бресте. Они встретятся с командой «Аист Китая».

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