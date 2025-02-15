Гандболисты из Чехова обыграли соперников из Ставрополя два раза подряд

Команда «Чеховские медведи-УОР № 4» продолжает лидировать в молодежном первенстве России. Они успешно провели два домашних матча против команды «ВиктОр-СУОР» из Ставрополя.

В первой игре спортсмены из Чехова обыграли соперников со счетом 32:23. Лучшим стал Кирилл Елистратов, который забил пять голов. Во втором матче «Чеховские медведи» снова оказались впереди, победив с результатом 35:19. Вячеслав Усачев попал в ворота оппонентов 10 раз.

Следующая игра уже с командой «СКИФ 2-СК КК» из Краснодара пройдет на домашней арене во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова 14 и 15 февраля.

Раннее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил игроков гандбольного клуба «Чеховские медведи» и тренера Владимира Максимова с 19-й победой в чемпионате России. Тогда в апреле 2020 года они заняли лидирующие место в соревнованиях.