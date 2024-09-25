Гандболисты из Чехова обыграли команду из Воронежа на чемпионате России

Фото: Телеканал «360»

«Чеховские медведи» провели пятый матч чемпионата России. Они обошли новичка первенства — команду из Воронежа.

Первая половина встречи прошла одинаково напряженно для обеих команд. После перерыва «Медведи» поменяли защиту. Игра начала складываться в их пользу.

Поболеть за команды пришли их родственники и друзья. Тренер «Чеховских медведей» поблагодарил игроков за отличную работу на поле.

Следующий матч регулярного чемпионата в Чехове пройдет 28 сентября. Подмосковные спортсмены встретятся с «Пермскими медведями».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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