Гандболисты из Чехова обыграли команду из Воронежа на чемпионате России
«Чеховские медведи» провели пятый матч чемпионата России. Они обошли новичка первенства — команду из Воронежа.
Первая половина встречи прошла одинаково напряженно для обеих команд. После перерыва «Медведи» поменяли защиту. Игра начала складываться в их пользу.
Поболеть за команды пришли их родственники и друзья. Тренер «Чеховских медведей» поблагодарил игроков за отличную работу на поле.
Следующий матч регулярного чемпионата в Чехове пройдет 28 сентября. Подмосковные спортсмены встретятся с «Пермскими медведями».
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Гандболисты из Чехова обыграли команду из Воронежа на чемпионате России
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