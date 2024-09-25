Гандболисты из Чехова обыграли команду из Воронежа на чемпионате России

«Чеховские медведи» провели пятый матч чемпионата России. Они обошли новичка первенства — команду из Воронежа.

Первая половина встречи прошла одинаково напряженно для обеих команд. После перерыва «Медведи» поменяли защиту. Игра начала складываться в их пользу.

Поболеть за команды пришли их родственники и друзья. Тренер «Чеховских медведей» поблагодарил игроков за отличную работу на поле.