Гандболисты из Чехова начали сезон победой над краснодарской командой

«Чеховские медведи» обыграли команду «СКИФ» из Краснодара и тем самым начали сезон с победы. Несмотря на напряженную борьбу, во втором тайме гандболисты из Чехова обошли соперника.

Новый сезон стартовал для гандболистов из Чехова с победы над краснодарским «СКИФом» со счетом 33:25. Соперники встретились во Дворце спорта «Олимпийский».

Напряженная борьба была заметна уже в первом тайме. Во втором тайме команда Владимира Максимова сыграла более дисциплинированно и активно, благодаря этому одержала победу.

Самым результативным игроком матча назвали Виктора Фурцева, забросившего в ворота соперника шесть голов. Следующий матч команда из Чехова сыграет 8 сентября в Ставрополе против команды «Виктор».

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