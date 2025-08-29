Гандболисты из Чехова начали чемпионат России с победы в Омске

В Омске счет открыли хозяева площадки. Однако к концу первого тайма «Чеховские медведи» отыгрались и получили преимущество. Встреча завершилась со счетом — 30:37 в пользу «Чеховских медведей». Лучшим игроком подмосковной команды стал Виктор Фурцев, который забил пять мячей в ворота соперника.

«Поздравляю команду „Скиф“ с очень хорошей игрой. Все-таки мы бронзовые призеры чемпионата России, а они нам наколошматили 30 мячей. Я считаю, что омский клуб хорошо готов к новому сезону. И если они продолжат так играть, то результат не заставит себя ждать», — прокомментировал главный тренер Владимир Максимов.

Уже 6 сентября в Чехове состоится следующая игра между спортсменами из Подмосковья «Чеховские медведи» и командой из Волгограда «Каустик».