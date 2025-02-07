Гандболисты «Чеховских медведей» провели мастер-класс для первоклассников

Молодые игроки, студенты училища олимпийского резерва № 4 Артем Карпенков и Артем Карамов рассказали ребятам о своем виде спорта — гандболе. Также показали ребятам те упражнения, которые сами выполняют на своих тренировках. Ученики гимназии смогли не только узнать основы игры, но и лично попробовать свои силы на площадке спортивного зала учебного учреждения.

Все участники мастер-класса получили положительные эмоции от общения с игроками «Чеховских медведей», а также подарки и пригласительные билеты на ближайший матч своих кумиров.19 февраля в 19:00 во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет четвертьфинал Кубка России со ставропольским «Виктором».