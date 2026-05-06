Гандболисты «Чеховские медведи» завоевали золото на первенстве России

Молодежная команда «Чеховские медведи-УОР № 4» под руководством тренера Василия Филиппова заняла первое место в первенстве России среди юношей. Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, решающий матч прошел 4 мая в Санкт-Петербурге, где «Чеховские медведи-УОР № 4» обыграли «Зенит-УОР № 1». Эта победа позволила команде досрочно оформить чемпионский титул — за три тура до окончания сезона.

Главный тренер команды Василий Филиппов подчеркнул: «Ребята справились, вытащили концовку — это дорогого стоит».

Это второе подряд досрочное чемпионство чеховской команды в первенстве России. Все игроки команды заслужили звание мастеров спорта по гандболу.

Первенство России среди молодежных команд сезона-2025/26 стартовало 12 сентября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В турнире принимали участие 12 команд, имеющих право заявлять гандболистов не старше 22 лет. Соревнования завершатся 8 мая 2026 года.