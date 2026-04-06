Гандболистки из Звенигорода завоевали бронзу на Кубке России

Гандбольная команда «Звезда» из Звенигорода стала бронзовым призером Кубка России, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области. В матче за третье место спортсменки из Подмосковья одержали победу над командой «Астраханочка» со счетом 29:25.

Игра прошла в напряженной борьбе: в первом тайме команды несколько раз перехватывали инициативу. Однако к перерыву «Звезда» вышла вперед с минимальным перевесом — 15:14. Во втором тайме подмосковная команда показала надежную игру в защите и эффективно атаковала, что позволило добиться уверенной победы.

Лучшим бомбардиром «Финала четырех» стала Ксения Закордонская. Титул лучшего игрока завоевала Анастасия Пингачева. Вратарь Серафима Тиханова реализовала 31% сейвов в матче за бронзу.

Эта бронзовая награда стала для «Звезды» четвертой подряд в рамках Кубка России и 11-й в истории выступлений команды в турнире. Кроме того, подмосковный клуб впервые с 2022 года вновь поднялся на пьедестал Кубка страны.

«Финал четырех» Кубка России прошел 4–5 апреля 2026 года в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России».

