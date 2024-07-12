Галерею «Шедевры русской живописи» открыли в школе Лобни

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Директор лобнинской школы № 9 Ирина Кырма вместе с родителями выпускников организовали выставку картин. Посетители увидят репродукции работ русских художников.

Галерея находится рядом с кабинетом изобразительного искусства. Организаторы позаботились об оформлении пространства: здесь есть аннотация к выставке, хорошее освещение, а рядом с каждой картиной — QR-код с описанием.

Среди экспонатов выставки — работы русских живописцев: «Буря в море» Айвазовского, «Богатыри» и «Иван Царевич на Сером волке» Виктора Васнецова, «Охотники на привале» Василия Перова и другие.

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