Галерею-колоннаду восстановили в усадьбе Горенки в Балашихе

В усадьбе Горенки в городском округе Балашиха торжественно открыли восстановленную галерею‑колоннаду с павильоном. На церемонии присутствовал депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев.

Усадьба Горенки принадлежала в конце XVIII — начале XIX века семьям графов Разумовских и Долгоруковых и по праву считалась одной из самых значимых в регионе. В советское время ее здания использовались для размещения исполнительного комитета, детского дома и областного санатория «Красная Роза», что внесло свои изменения в первоначальную планировку и эстетику комплекса.

Работы по восстановлению усадьбы ведутся с февраля 2022 года. За это время были благоустроены приусадебная территория и исторический грот. Внутри дворца реставрационные работы близки к завершению: восстановлены малая Мраморная гостиная, Золотой, Петровский и бальный залы. Площадь дворца превышает 4 тысячи квадратных метров, что делает его важной площадкой для культурных и просветительских мероприятий.

В восстановленных залах уже проводят экскурсии. Одна из экспозиций, «Отечественная война 1812 года», демонстрирует гравюры, открытки и памятные медальоны, отражающие ключевые события того времени. В экспозиции «От сердца к сердцу: наследие иконописи» представлены редкие иконы, а выставка «Горенки фабричные» рассказывает о культуре винокурения в России, раскрывая промышленную сторону усадебного быта.

Посещение приусадебной территории и главного дворца осуществляется по предварительной записи. Записаться на экскурсию можно на официальном сайте усадьбы или по телефону: 8 (930) 928‑97‑76.