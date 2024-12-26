Гала-шоу Ильи Авербуха пройдет в парке Малевича в Одинцове 8 января

В парке Малевича Одинцовского городского округа на гала-шоу «Чемпионы» выступят знаменитые фигуристы. Продюсером мероприятия станет чемпион Европы и Мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Проект «Чемпионы» уже не первый год радует зрителей Одинцовского округа. В прошлом сезоне на шоу в парке Малевича собрались около 1500 человек. На льду выступили легенды фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, а также другие известные фигуристы, такие как Артем Федорченко, Анастасия Игнатьева, Алексей Усков, Анатолий Сластин и Григорий Забелло.

Ледовое шоу «Чемпионы» состоится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Проект предлагает жителям и гостям региона разнообразные зимние мероприятия. Актуальную информацию можно найти на сайте welcome.mosreg.ru.

Начнется представление 8 января в 19:30. Вход на мероприятие свободный, но стоит учитывать возрастное ограничение: для детей от шести лет.