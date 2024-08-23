Гала-матч ветеранов футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак» прошел в Химках

Показательную игру для юных участников VI Кубка Игоря Акинфеева провели легенды футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак». Матч прошел на стадионе «Родина» в Химках.

Команду «ЦСКА» представили футболисты Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. Честь «Спартака» отстаивали Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Константин Головской и Никита Баженов.

Основную игру завершили со счетом 2:0 в пользу красно-белых, но по правилам турнира футболисты все равно провели серию пенальти. «Спартак» победил с результатом 7:6.

«Химки славятся своим гостеприимством, поэтому наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий — в том числе спортивных состязаний. Все условия для проведения игры на высшем уровне созданы», — поделился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Напомним, что Кубок Игоря Акинфеева проводят уже шесть лет подряд. Победителями этого года стали московские «железнодорожники», второе место заняли спортсмены из команды «Мастер-Сатурн», а третье — воспитанники спортивной школы «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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