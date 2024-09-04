Гала-матч с участием звезд футбола пройдет в Лобне 7 сентября

На стадионе «Москвич» городского округа Лобня 7 сентября проведут матч с участием звезд футбола. Знаменитые спортсмены покажут разминку и мастер-классы для маленьких лобнинцев из футбольных секций.

В рамках летнего сезона проекта «Выходи во двор» 7 сентября в Лобне организуют девятый матч. Горожане посмотрят на игру звездных футболистов: Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Андрея Каряку и Александра Самедова. Ворота защитит легендарный вратарь Александр Филимонов.

Для юных футболистов знаменитые игроки проведут в 10:00 разминку и в 11:00 мастер-классы. Торжественная церемония открытия гала-матча состоится в 12:00, сам матч стартует в 12:15.

Игру будут комментировать Олег Жолобов и Виктор Гусев.

Вход на мероприятие бесплатный.

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