Гала-матч с участием звезд футбола пройдет в Химках 12 августа

На «Арене Химки» 12 августа пройдет гала-матч между командами «Семья ЦСКА» и «Сборная России — 2008» в рамках VIII Международного детского турнира «Кубок Игоря Акинфеева». В составе звездных коллективов на поле выйдут победители Кубка УЕФА, бронзовые призеры чемпионата Европы, чемпионы России и обладатели Кубка страны, а также артисты, актеры, певцы, блогеры, поэты, телеведущие и титулованные спортсмены.

За главный трофей поборются 20 юношеских футбольных команд из России, Белоруссии и Узбекистана. В программу также войдут авторские дисциплины Игоря Акинфеева — кипербол и кипербатл.

«Мы продолжаем популяризировать кипербол и кипербатл, которые открывают новые направления для все большего числа молодых футболистов. Считаю, что эти форматы делают наш турнир уникальным», — отметил Игорь Акинфеев.

Кипербол сочетает традиционный футбол с обязательной серией пенальти, а кипербатл представляет собой дуэль вратарей. Турнир проводится с 2018 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За восемь лет соревнования выросли в масштабное спортивное событие, призванное выявить лучшие детско-юношеские команды.

Узнать расписание матчей и новости турнира можно на официальных страницах Игоря Акинфеева, а также в группе «Кубка» во «ВКонтакте».