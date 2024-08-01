Гала-матч между командами Овечкина и Фетисова пройдет в Мытищах 10 августа

Гала-матч легенд хоккея пройдет на «Арене Мытищи» и соберет ярких представителей отечественного хоккея. Игра состоится 10 августа в рамках финала VI Кубка Александра Овечкина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

За команду Александра Овечкина будут играть звезды НХЛ и КХЛ: Евгений Малкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие.

Против спортсменов выступит команда Вячеслава Фетисова в составе Ильи Ковальчука, Валерия Каменского, Алексея Касатонова, Виталия Прохорова, Алексея Морозова, Вячеслава Буцаева, Алексея Терещенко, Евгения Артюхина и других.

В этот день также пройдут заключительные игры VI Кубка Овечкина и церемония награждения победителей детского турнира. Александр Овечкин вручит переходящий кубок. С 10:00 на «Арене Мытищи» для гостей также пройдут игровые активности.

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