Гала-концерт «Живое слово прошел в Красноармейске

Красноармейск стал свидетелем одного из самых массовых и ярких культурных событий года. Сцена городского Дворца культуры едва вместила всех участников гала-концерта «Живое слово: звучание души».

Шоу, ставшее финальным аккордом 86-го творческого сезона, объединило более 500 артистов в составе 30 разножанровых коллективов. Праздник начался еще в фойе. Гостей встречали торжественные марши и советские хиты в исполнении духового оркестра. Концепция вечера была символичной — лейтмотивом программы стали слова великого лексикографа Владимира Даля о том, что язык является главным родником и сокровищницей народа.

«Программа поразила зрителей не только массовостью, но и современным подходом к постановке. Кульминацией шоу стал высокотехнологичный финал, в котором классические номера дополнились эффектным световым и звуковым представлением, превратившим сцену в фантастическое пространство. Жители города признаются: такой концентрации талантов и энергии Красноармейск не видел давно», — сообщили организаторы.