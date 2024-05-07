Гала-концерт военно-патриотической эстафеты прошел в Одинцове | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 15:10 Гала-концерт военно-патриотической эстафеты прошел в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Десятый этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!» продолжается на территории Одинцовского городского округа. Участники состязаний посетили гала-концерт в Голицынском культурно-досуговом центре.

Гостями концерта стали школьники, депутаты Одинцовского округа, члены местной Общественной палаты, участники боевых действий в горячих точках и зоне специальной операции. Ведущие рассказали слушателям о битве за Москву в годы Великой Отечественной войны. Защита столицы стала первым крупным сражением, в котором фашистские войска были разбиты и отброшены. Завершил концерт флешмоб на песню «Москва, звенят колокола».

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После творческих номеров символы десятого этапа эстафеты «Салют Победе!» — шапку-ушанку, медаль «За оборону Москвы» и Знамя Победы — передали Звенигороду.

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