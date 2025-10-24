На этой неделе жители Ногинска смогли насладиться насыщенной программой мероприятий в богородских парках. В Центральном парке и других локациях города запланированы занятия, тренировки и концерты для всех возрастов до конца недели.

Понедельник и среда порадовали любителей искусства занятиями по живописи и скульптуре в камерном зале Центрального парка. Во вторник и четверг состоялись тренировки танцевального объединения «Танцы Голд» в павильоне. Пятница началась с кружка «Фотопарк», а закончится встречей с писателем Сергеем Берсеневым в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ гостиная».

Субботнее утро начнется с забега «5 верст» в 9:00 у фонтана «Ангел мира». В 10:00 и 11:00 в камерном зале пройдет нейрофитнес, а в Глуховском парке в 10:00 состоится тренировка «Растяжка для начинающих». В 12:00 в Центральном, Глуховском и парке «Липовая аллея» запланированы детские игровые программы.

Завершит день гала-концерт участников седьмого конкурса «Я — суперзвезда», который состоится в 18:00 в Центральном парке. Воскресенье также не обойдется без мероприятий: в 12:00 в парках пройдут творческие и игровые программы для детей. Неделя завершится сольным концертом Елены Кузьминой «Осенний сон» в 16:00 в камерном зале.