Гала-концерт творческого марафона ветеранов Подмосковья прошел в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске прошел финал творческого марафона ветеранов Подмосковья под названием «Не меркнуть подвигам в веках». Его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В заключительном этапе приняли участие творческие коллективы из более чем 30 городских округов Московской области. Гала-концерт собрал аудиторию свыше 800 человек.

Этот марафон, организованный Московской областной организацией ветеранов совместно с региональными структурами, длился два года и включал несколько этапов отбора — муниципальный и областной.