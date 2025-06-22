Гала-концерт творческого марафона ветеранов Подмосковья прошел в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске прошел финал творческого марафона ветеранов Подмосковья под названием «Не меркнуть подвигам в веках». Его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В заключительном этапе приняли участие творческие коллективы из более чем 30 городских округов Московской области. Гала-концерт собрал аудиторию свыше 800 человек.
Этот марафон, организованный Московской областной организацией ветеранов совместно с региональными структурами, длился два года и включал несколько этапов отбора — муниципальный и областной.
Перед началом выступлений с приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова.
Открыли праздничную программу солисты Василиса Царская и Николай Агафонов, а также коллективы ДК «Октябрь»: балетная студия «Синяя птица» и центр танцевального спорта «Славянская слобода». Подольск на финале представлял ансамбль народной песни «Селяночка».
В рамках мероприятия работали поэтическая площадка и выставка печатных материалов участников конкурса. Завершил программу концерт духового оркестра Подольской филармонии.
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