Гала-концерт студенческого фестиваля прошел в Дмитрове

Победителей фестиваля «Студенческая весна 2026» определили в Дмитровском округе. Темой гала-концерта «Когда мы едины — мы непобедимы», который прошел в филиале «ДЗФС» Центрального дворца культуры «Созвездие», стал Год единства народов России

Студенты трех учебных заведений Дмитровского округа показали на сцене яркие, эмоциональные номера: песни о любви к родному краю, танцевальные постановки, театральные зарисовки и многое другое.

В номинации «Лучшая актерская игра» победу одержал Подмосковный политехнический колледж, за лучший концерт отметили Дмитровский техникум, а в номинации «Филигранность концепции» первое место досталось Дмитровскому рыбохозяйственному технологическому институту.

Участникам и победителям вручили подарки, предоставленные заместителем председателя совета депутатов округа Александром Корневым. В организации и проведении концерта помогали волонтеры.

«Фестиваль показал, насколько талантливая и энергичная молодежь живет и учится в нашем округе. Рад, что ребята подходят к подготовке так ответственно и творчески. Такие проекты делают наш округ ярче и моложе», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.