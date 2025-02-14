Гала-концерт стипендиатов фонда Спивакова прошел в Дмитрове

В Дмитрове прошла двухдневная программа благотворительного проекта «Настоящее будущего». Мероприятие состоялось в рамках Президентского фонда культурных инициатив. Музыканты выступили в Центральном дворце культуры «Созвездие» и продемонстрировали свои навыки.

В детской школе искусств прошел мастер-класс Заслуженного артиста России, профессора Московской консерватории Олега Худякова. Ребята получили возможность пообщаться с ним и перенять опыт.

В конце прошел гала-концерт в Центральном дворце культуры «Созвездие». На одной сцене собрались стипендиаты Международного фонда Владимира Спивакова, в их числе — воспитанники Дмитровской школы искусств, ученики музыкальной школы имени Шопена. Зрители услышали виртуозную игру — от фортепианных этюдов до народных мелодий.

Артистам вручили свидетельства об участии от фонда Спивакова. Награды получили исполнители на фортепиано, саксофоне, флейте, гармони, а также вокалисты и хореографы, а педагоги — благодарственные письма.

Проект продолжает традиции фонда Владимира Спивакова, который в этом году отмечает юбилей. За 30 лет провели 120 тысяч концертов, в которых приняли участие 120 тысяч юных музыкантов, им передали свыше 850 музыкальных инструментов.

В Дмитрове проект реализуется совместно с администрацией округа, фондом Спивакова и Президентским фондом культурных инициатив.

«Поддержка юных талантов — это инвестиция в будущее культуры Дмитровского округа. Мы убеждены, что каждый музыкант способен стать выдающимся мастером, если ему дать шанс, и наша цель — создать условия, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свой творческий потенциал», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.