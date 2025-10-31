Гала-концерт регионального патриотического фестиваля пройдет в Химках 2 ноября

В городском округе Химки состоится гала-концерт фестиваля-конкурса «Голос Победы». Это не просто музыкальное мероприятие, а живой диалог между поколениями, где каждая песня несет в себе частицу истории.

Уже девятый год фестиваль служит местом встречи таланта и патриотизма. Этот сезон собрал шесть городов Подмосковья, а финальный концерт откроется именно в Химках.

«Такой фестиваль объединяет поколения через музыку и память. Он напоминает всем о великой цене мира и необходимости хранить историческую правду. Я горжусь участием Химок в этом значимом проекте и поздравляю всех организаторов и участников с финалом сезона», — отметила депутат Юлия Мамай.

На концерте прозвучат как проверенные временем военные песни, так и новые авторские произведения. Гала-концерт пройдет 2 ноября в 16:00 по адресу улица Родионова, дом № 3, «Тридцать первая школа». Вход свободный.