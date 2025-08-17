Гала-концерт проекта «Путь Чайковского» в Подольске собрал 7 тысяч зрителей

В усадьбе Плещеево в Подольске 15 августа прошел гала-концерт в рамках проекта «Путь Чайковского», художественным руководителем которого стал народный артист СССР Юрий Бешмет. Послушать бессмертные композиции пришли более семи тысяч человек, передали в подмосковном Минкульте.

«В Плещеево Петр Ильич Чайковский бывал, работал и творил. Мы протянули ниточку от Клина в Плещеево. Сделали концерт продолжением масштабного фестиваля в Клину и тем самым соединили эти два места, которых роднит связь с композитором», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«Идея проекта „Путь Чайковского“ родилась спонтанно после прочтения дневников Петра Ильича, где он описывает, как в поездках, в дороге он „болел“ сочинительством, ему приходили идеи, рождалась мелодия, гармония либо замысел создания произведения. И если он сочинял по дороге, то хорошо бы пройти его путем, побывать в местах, где он бывал, и там исполнять музыку», — рассказал художественный руководитель проекта Юрий Башмет.

Маэстро добавил, что когда таких мест не останется, то артисты начнут выступать там, где мог бы быть великий классик.

В министерстве культуры Московской области отметили, что проект призван напомнить о важной дате — 185-летии композитора, показать уникальность и актуальность его творчества. Ради этого во многих уголках страны, например, Клину, Алапаевске, Воткинске, Владимирской и Тамбовской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге, проходят концерты.

Проект «Путь Чайковского» реализует Русское концертное агентство при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив с 2022 года. Проведению события в Подольске содействовала местная администрация и правительство региона.