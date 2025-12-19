Гала-концерт поэтического конкурса «Я говорю» пройдет в Химках 20 декабря

В выставочном комплексе «Артишок» 20 декабря состоится финальный гала-концерт поэтического конкурса «Я говорю…». В прошлом году возрастной диапазон составлял от 4 до 84 лет, что подтверждает универсальную силу поэтического слова.

Конкурс проходил в два этапа: сначала участники представляли себя и отправляли любимые стихотворения, а теперь финалистам предстоит выступить с творческими номерами перед зрителями. Лучшие авторы и чтецы получат памятные подарки, а главный победитель — специальный кубок.

«Приятно видеть, что в Химках есть люди, которые не боятся говорить через поэзию о своих чувствах, мыслях и мечтах. От самых маленьких авторов до опытных чтецов — все они создают поток эмоций, который объединяет наш город», — отметил депутат Руслан Шаипов.

Участниками конкурса стали жители Химок разных возрастов и профессий.

Гала-концерт начнется 20 декабря в 17:00 по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, выставочный комплекс «Артишок». Вход на мероприятие свободный для всех желающих.